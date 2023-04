Cavese: Troise, ‘A Brindisi per chiudere il campionato’

“È una partita importante con molte variabili. L’abbiamo preparata per chiudere il campionato e dobbiamo avere questa mentalità. Speriamo di essere pronti dall’inizio alla fine. Gli altri scenari possono essere considerati solo se ottenuti grazie a una grande prestazione”. Così Emanuele Troise, tecnico della Cavese, alla vigilia del big match del Fanuzzi con il Brindisi.

Sulla formazione, Troisi non ha “dubbi: abbiamo sfruttato al massimo la settimana di allenamento per trasmettere sicurezza ai ragazzi. La vicinanza della tifoseria è una gratitudine per ciò che abbiamo fatto. Al Fanuzzi cercheremo di dare continuità ai risultati ottenuti finora”.

”Il terreno di gioco? Penalizza sia noi che loro, entrambe le squadre hanno giocatori di alto livello per questa categoria. Martedì ho visto la squadra concentrata su ciò che è stato l’intero campionato e mi aspetto una grande prova. Non possiamo cambiare il nostro modo di giocare in una settimana, quindi dovremo essere bravi ad adattarci alle situazioni”, conclude Troise.

