Catania, De Rose: “Vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente”

L’ottima prestazione di De Rose ha permesso al Catania di passeggiare sul Taranto. Una vittoria che per il centrocampista degli etnei rappresenta una rivincita dopo un lungo periodo lontano dal campo per un infortunio: “Ho vissuto mesi difficili, ringrazio i miei amici e la mia famiglia per essermi rimasti vicini. Mi è mancato il campo, ho passato più giorni in tribuna che sul terreno di gioco. È stato difficile ma guardo avanti e penso al futuro. Vogliamo finire al meglio questo anno, abbiamo dei punti da recuperare e dobbiamo fare di tutto per la squadra e per la città. Dobbiamo fare il massimo per rendere la nostra gente orgogliosa. Sono venuto qui per portare il Catania in alto. Lavoriamo tutti per far sì che questo avvenga, voglio dare il mio apporto ai miei compagni. Mancano tante partite e possiamo dire la nostra fino all’ultimo”.

