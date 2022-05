CASTELLANA GROTTE – Si è aperta la campagna elettorale della Coalizione “Castellana è…” guidata dal candidato sindaco Domenico Quaranta, 42 anni, dottore commercialista e revisore contabile, consigliere comunale dal 2012.

Una serata dedicata soprattutto alle liste a sostegno del candidato sindaco, “Domenico Quaranta Sindaco” e “Laboratorio Popolare”, che hanno voluto presentarsi alla cittadinanza con passione e determinazione. Due liste di cittadini fortemente rappresentative della città che hanno al loro interno una serie di candidati con diverse competenze specifiche. “Nelle nostre liste – ha dichiarato Domenico Quaranta – ci sono commercialisti, avvocati, architetti, operatori turistici, artigiani, commercianti, operatori sanitari, lavoratori dipendenti ed autonomi. Una squadra coesa che potrà rappresentare al meglio la città delle grotte”.

“Voglio ringraziare di cuore tutti coloro i quali stanno partecipando e stanno sostenendo questo nostro progetto – ha dichiarato Domenico Quaranta, presentando la squadra di candidati al consiglio comunale – La nostra campagna elettorale sarà’ incentrata sul racconto di questo nostro percorso che con convinzione stiamo portando avanti”.

Diversi i candidati al consiglio comunale che hanno voluto offrire una testimonianza durante la serata e lanciare alcuni spunti in merito al programma amministrativo di coalizione. “Abbiamo allestito un programma ampio e inclusivo sia per dare una risposta ai tanti problemi di Castellana sia per anticipare quelle che possono essere le esigenze dei prossimi 5 anni: efficientamento del sistema di raccolta differenziata, cimitero, personale dell’ente comunale, manutenzione ordinaria e straordinaria e sviluppo dell’attrattività turistica anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali e spettacoli sono le priorità per la Castellana che sarà. Un programma – ha continuato Quaranta – non fatto di sogni ma di punti concretamente realizzabili. Il nostro impegno per il mandato 2022-2027 sarà quello di dare priorità assoluta al miglioramento della vivibilità del paese, partendo dalla riqualificazione dell’area grotte grazie ad un progetto già finanziato ed approvato, che ridisegnerà completamente l’area esterna del nostro meraviglioso sito carsico. Partendo dalla valorizzazione dell’area grotte – ha dichiarato Quaranta – proseguiremo il percorso avviato di intercettazione dei finanziamenti pubblici con i quali porteremo a compimento importanti interventi di riqualificazione urbana, come il progetto, già’ finanziato con i fondi del PNRR, che vede la realizzazione del “Parco Michelangelo”, un’area verde attrezzata in via Buonarroti insieme ad altre quattro aree verdi, per poi passare alla riqualificazione di Piazza Garibaldi e del centro storico con un progetto già approvato e finanziato, che deve essere portato avanti con la voglia di restituire decoro e vivibilità al nucleo antico, al fine di creare una omogeneità del tessuto urbano ed una connessione all’area turistica delle grotte”.

Al termine dell’incontro il candidato Sindaco Domenico Quaranta, con la schietta umanità che lo contraddistingue e che ha suscitato momenti di autentica commozione nei presenti, ha invitato candidati e sostenitori ad un grande impegno per portare avanti questa nuova visione comune di Castellana “alla quale stiamo lavorando da tempo e che speriamo di poter attuare grazie al sostegno di tutti”.