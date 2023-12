CASTELLANA – Dopo Carmen Consoli, Patrick Girondi e Massimo Ranieri, Natale nelle Grotte si chiude con il gruppo musicale a cappella più noto degli ultimi anni: i Neri per Caso. “Natale nelle Grotte” è un’iniziativa organizzata da Grotte di Castellana nell’ambito di “Piazze d’Inverno”, cartellone di appuntamenti culturali tra dicembre e gennaio. Protagonisti di una nuova giovinezza grazie all’incontro con la Gialappa’s Band per il GialappaShow, il sestetto ha portato nella Grave il “Natale per Caso”. Non si tratta di un semplice concerto di Natale, ma di un viaggio nella musica internazionale legata alle feste e non solo. Sul palco Ciro Caravano, i fratelli Gonzalo e “Mimì” Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier l’ultimo arrivato, e in scaletta i brani più conosciuti del gruppo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp