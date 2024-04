Caso Bari, Manfredi: ‘Decaro ne uscirà trasparente e vincitore’

“La questione di Bari mette sicuramente in difficoltà Decaro che credo alla fine ne uscirà vincitore, trasparente nei suoi comportamenti e anche una sua candidatura europea la ritengo un’opzione molto importante”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in video collegamento al convegno promosso alla Fondazione Merita, in merito alle vicende che vedono coinvolto il sindaco della città di Bari.

“Esiste ancora un residuo di politica, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ancora legato a vecchi modelli di intermediazione, formazione del consenso, clientelismo, ed è quello che dobbiamo combattere. E’ un tema che deve essere bipartisan”, ha aggiunto Manfredi sottolineando la necessità che “il Mezzogiorno abbia finalmente delle classi dirigenti che scommettano il loro futuro politico sulla qualità dell’amministrazione, sulla modernizzazione dell’amministrazione e anche sulla negazione di un modello di governo fatto di intermediazione politica, la grande rovina del Sud negli ultimi decenni. È una battaglia che si deve portare avanti anche se negli ultimi anni ci sono stati miglioramenti”.

