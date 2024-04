Salvini, ‘Con un candidato della Lega, a Bari possiamo vincere’

“Oggi (sabato 6 aprile, ndr) sono a Torino, domani (domenica 7, ndr) sarò a Bari. In Piemonte conto che la Lega abbia un eccellente risultato, e a Bari, dopo anni, anni e anni di sinistra con Decaro ed Emiliano, conto che il centrodestra vinca con una candidatura della Lega. Ma non per le inchieste, per le sparatorie, per le famiglie mafiose, per il voto di scambio, su quello lascio lavorare giudici e giornalisti”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, interpellato dai giornalisti a Torino sui guai giudiziari che stanno coinvolgendo il partito democratico in Puglia e in Piemonte. “Sono sicuro che il centrodestra stravincerà, non perché il Pd ha dei problemi, ma perché abbiamo ben governato. Non commento i problemi del Partito democratico, a differenza di quello che fa la sinistra sono garantista”.

