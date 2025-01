Caso Almasri, Meloni rilancia: “Nessun passo indietro”

A un giorno dall’annuncio dell’inchiesta sul caso Almasri, la premier Giorgia Meloni torna sulla vicenda con un nuovo post in cui ribadisce la determinazione del Governo. “Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”, scrive la presidente del Consiglio.

