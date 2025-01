“Quanto sei brutta”: insulto sessista in consiglio comunale a Ceglie Messapica – VIDEO

CEGLIE MESSAPICA – Secondo Giusy Resta, consigliera comunale di opposizione di Ceglie Messapica, si tratta di un linguaggio “volgare e sessista, a prescindere se quell’insulto fosse o meno riferito a me”. Di certo, la frase “Quanto sei brutta”, seguita da una bestemmia che offende decoro e cari estinti, è stata pronunciata da un consigliere durante l’intervento in assise della Resta che, martedì pomeriggio, stava esprimendo la sua dichiarazione di voto riguardo ad una mozione in odor di cultura. Poi, ad un certo punto, da qualche microfono lasciato aperto, è stata amplificata la frase, invero fastidiosa e destinata a far discutere. Tutto documentato in diretta e pure nella registrazione postata su Facebook dalla stessa consigliera Resta. Cliccare, sul video in basso, per credere.

“Quanto sei brutta”: insulto sessista in consiglio comunale

“Ascoltate attentamente in sottofondo – scrive la Resta – il linguaggio sessista e da bar di un consigliere comunale. Il livello che abbiamo è questo. Pensavo si fosse toccato il fondo, ma stiamo ahimè scavando! Cosa abbiamo fatto per meritarci questo?!”.

La Resta attende ora “scuse pubbliche che mi aspetto, quanto meno, dal sindaco e dalla sua maggioranza, oltre alle dimissioni del consigliere maleducato. Quanto successo – spiega la Resta ad Antenna Sud – non deve più accadere. Né a me, né a nessun altro o altra”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author