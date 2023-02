Nota un individuo intento a dar fuoco all’auto del socio nonchè cugino, una mercedes, e per intimorire il malvivente prende una scacciacani e spara dei colpi per aria. E’ successo intorno alle due della scorsa notte a Casarano, in via Vittorio Emanuele. Un ragazzo di 25 anni ha messo in fuga il balordo che aveva preso di mira il veicolo del parente che due mesi fa è stato oggetto di un altro atto intimidatorio. Era il 2 dicembre quando qualcuno diete fuoco alla villa dell’imprenditore, situata lungo via Pineta, zona periferica di Casarano, e alle due auto parcheggiate nel giardino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Condividi su...



Linkedin

email