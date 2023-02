Paura a Monteroni di Lecce, in via Pitagora, per un incendio divampato in mattinata al terzo piano di uno stabile delle case popolari. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un’autoscala, hanno tratto in salvo due bambini. Quattro in tutto le persone che sono state aiutate a lasciare l’appartamento che prendeva fuoco. All’origine dell’incendio un corto circuito. Sul posto anche la sindaca Mariolina Pezzuto. La palazzina durante le operazioni di spegnimento è stata fatta evacuare ma per i restanti piani risulterebbe agibile.

