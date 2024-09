Casarano, Saraniti lascia il rigore a Malcore: ‘Lui per noi è fondamentale’

Il suo gol ha aperto le danze in un match spettacolare e imprevedibile. Andrea Saraniti, infatti, si è reso protagonista nel 3-3 tra Casarano e Palmese, lasciando anche un penalty a Malcore nel finale di gara: “È stato un gesto di cuore”, ha rivelato l’attaccante nel post gara: “È giusto dare fiducia ai compagni di squadra e Malcore aveva bisogno di trovare il secondo gol consecutivo”. Tuttavia, il gol e l’altruistico gesto non sono bastati per regalare i tre punti alla squadra di Laterza: “I miei compagni sono stati dei combattenti, abbiamo fatto di tutto per portare a casa un punto. A livello tattico, poi, aspettiamo l’analisi del mister. È normale sbagliare qualcosa, siamo ancora alla quarta giornata e lavoreremo in tranquillità per cercare di non ripetere gli errori commessi”.

