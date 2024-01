Casarano, oltre 2 kg di marijuana in casa: arrestato operaio

Durante un’operazione contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Lecce hanno arrestato un operaio di Casarano per detenzione e spaccio di oltre 2 kg di marijuana.

L’operazione ha avuto inizio con un’attività info-investigativa meticolosa che ha portato i Carabinieri a perquisire l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati oltre 2 kg di marijuana, strumenti per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Parte della sostanza è stata trovata in contenitori di plastica, mentre il resto era nascosto in vasetti di vetro nel garage adiacente alla sua abitazione. La droga, insieme a tutto il materiale correlato, è stata sottoposta a sequestro, unitamente a una somma di 2.000 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dello spaccio.

L’operaio ora è agli arresti domiciliari, mentre la Procura di Lecce prosegue nelle indagini.

