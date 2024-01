UniSalento pone al centro del dibattito “L’Umanesimo Digitale”

Lecce – L’Intelligenza Artificiale non dev’essere vista come antagonista all’Uomo ma la tecnica utilizzata a favore dell’essere umano codificando i valori entro cui agire. Un tema sempre più attuale, posto al centro del dibattitto dall’Università del Salento attraverso il convegno “Digital Transition and Human Value”.

