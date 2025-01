Casarano, nuovo assalto a Guillaume Gigliotti dell’Altamura

Si è riaperta la trattativa tra il Casarano e Guillaume Gigliotti dell’Altamura. Il difensore era da tempo nel mirino del club salentino che, adesso, sta provando un nuovo assalto dopo quello non andato a buon fine dello scorso mese. Tuttavia la trattativa non è semplicissima. L’entourage dell’ex Crotone infatti prenderebbe in considerazione l’ipotesi di scendere di categoria solo a fronte di un contratto pluriennale. Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore.

Nato nel 1989, doppio passaporto francese ed argentino, il forte difensore centrale ex Crotone, Bari e Foggia si è già unito al gruppo squadra nel ritiro di Alfedena, in Abruzzo.

Oltre 140 presenze in serie B ed altrettante in serie C per un totale di 317 presenze nei campionati professionistici con Salernitana, Ascoli, Chievo, Empoli e Novara.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author