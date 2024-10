Casarano, Lentini: “Non eravamo brocchi ieri, non siamo fenomeni oggi”

Al termine del match vinto contro la Virtus Francavilla, il vice-allenatore del Casarano Giuseppe Lentini ha parlato così ai nostri microfoni: “È stata una vittoria importante, prestazione importante, faccio i complimenti a tutti, da chi ha giocato dall’inizio e a chi è subentrato. Abbiamo una rosa super, con 28 calciatori forti, e qualcuno è dovuto rimanere fuori. È una vittoria che dedichiamo a loro. Per raggiungere grandi obiettivi abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Non eravamo brocchi prima, con qualche pareggio, non siamo fenomeni adesso. C’è sempre da lottare e lavorare, settimana dopo settimana. Già da stasera penseremo alla gara con la Nocerina. Ci aspetta una gara importante, su un campo ostico. Dobbiamo recuperare le energie il prima possibile. Mister Laterza? Lo aspettiamo, è lui il nostro condottiero”.

