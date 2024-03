Casarano, Laterza: “Arrabbiato per i tre gol subiti, ma che reazione”

Al termine del match vinto in casa del Santa Maria Cilento, l’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza si è espresso così ai nostri microfoni: ”Non è stata una partita semplice, ma lo sapevamo. Il campo era molto stretto e loro occupavano bene gli spazi. Il rigore? Non lo voglio nemmeno commentare, ma mi è piaciuta tanto la reazione. Sono arrabbiato per il gol del 3-4 perché abbiamo rimesso in bilico la partita e questo non ce lo possiamo permettere. Perez ha avuto un problema a fine riscaldamento, ha cambiato un po’ le carte in tavola. Con Gjonaj al suo posto abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Sono contento per i ragazzi, hanno segnato in quattro, ma non possiamo subire tre gol in questo modo. Ora però pensiamo al Gallipoli. Se oggi non avessimo vinto non sarebbe stata una giornata positiva per noi. Questo è il momento in cui dobbiamo dare continuità ai risultati, cosa che in alcuni momenti ci è mancata”.

