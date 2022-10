CASARANO – Un punto che può andar bene ad entrambe le squadre, ma Casarano e Barletta guardano soprattutto il bicchiere mezzo vuoto. L’1-1 del Capozza lascia con l’amaro in bocca i biancorossi, in vantaggio per un’ora grazie al gol di Russo al sesto minuto. Il direttore generale Beppe Iannone, inoltre, non nasconde l’amarezza per il gol annullato a Petta e per il contatto tra Lavopa e Carotenuto, ma il pareggio chiude una domenica a testa alta per la squadra di Farina, con il tecnico espulso poco prima dell’intervallo.

Costantino sottolinea la prova di forza del Casarano nel riacciuffare il pareggio e nel provare a vincere la partita nel finale. Pesa, però, un approccio alla gara troppo morbido. Rossoazzurri sorpresi anche dall’attacco senza punti di riferimento del Barletta ma anche nervosi per gran parte del primo tempo, come sottolineato dall’uscita polemica di Pambianchi dopo appena 19 minuti. Il punto, però, permette ai salentini di restare nella scia del primo posto, adesso occupato dalla Cavese.