SAVELLETRI – Acque cristalline e un maestrale che ha soffiato sin dalle prime ore del giorno, spezzando il calore e la calma di quella che poteva essere una calda giornata di fine estate. Savelletri, nel Brindisino, ha fatto da cornice al Campionato Italiano di Triathlon Medio FiTri 2022, una delle ultime gare che chiudono la stagione. Alessandro Fabian e Marta Bernardi sono stati incoronati Campioni Italiani di questo appassionante e impegnativo sport. Quasi 600 gli atleti, tra individuale e staffetta, che si sono misurati in una gara impegnativa e affascinante, partendo dal Porto di Savelletri, per affrontare la prima frazione dei 1.900 mt di nuoto, e proseguire poi con i 90 km in bicicletta e i 21km di corsa della Egnatia Tri 2022.