Casarano ancora scatenato sul mercato: blitz per Ganfornina

Non è ancora finito il calciomercato del Casarano. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, la società del Presidente Antonio Filograna nelle scorse ore si è fiondata con decisione su Fran Ganfornina. Il centrocampista scuola Real Madrid, nella scorsa stagione al Martina, sembrava destinato a finire in Serie C ma il Casarano avrebbe sbaragliato la concorrenza convincendolo a restare in D. La trattativa non è ancora chiusa ma ci sono buone possibilità di vederlo alla corte di Giuseppe Laterza.

