CARPIGNANO – Dare una risposta concreta alla devastazione che la Xylella ha causato nel Salento, con questo intento a Carpignano è nato il Giardino del futuro, grazie agli organizzatori del Giro dei Venti, in collaborazione con OlivaMi. I team di ciclisti e velisti del Giro dei Venti si sono ritrovato a Carpignano per piantare i primi ulivi, in totale 250 quelli che saranno messi a dimora, questo momento s’inserisce all’interno della più ampia iniziativa benefica #LottoPerIlFuturo, lanciata da Il Giro dei Venti per ricostruire il territorio salentino devastato dalla Xylella e al contempo raccogliere fondi da destinare alla Divisione di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp