CAROVIGNO – Per causa tutte da accertare ha perso il controllo della sua Yaris che, dopo l’impatto con un muretto, si è ribaltata su un fianco. Per fortuna, non è in gravi condizioni la donna alla guida dell’utilitaria coinvolta nel sinistro registrato nel pomeriggio di oggi, sabato 2 settembre, sulla strada provinciale 32, in agro di Carovigno, alle porte del centro abitato. La signora è stata poi affidata alle cure degli operatori del 118, giunti sul posto insieme a vigili del fuoco del comando di Brindisi, agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l’area e la stesso mezzo, fermo al centro della carreggiata, bonificando l’impianto elettrico e del carburante al fine di evitare ulteriori inneschi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp