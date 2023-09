Oria, spari in piazza: ferito 17enne

ORIA – Una rissa divisa in più fasi, con epilogo a colpi di arma da fuoco e, quindi, un minore ferito alla caviglia e portato in ospedale, si è verificata nella notte nel centro storico di Oria. La dinamica non è ancora chiara, ma pare che quello che sembrava un semplice litigio tra ragazzi iniziato su via Manduria, si sia trascinato per le lunghe sino alle viuzze che circondano Piazza Manfredi.

Spari in piazza: indagano i carabinieri

Qui, qualcuno avrebbe esploso dei colpi di pistola. Almeno uno. Forse due. Un proiettile, erano circa le 3 di notte tra sabato e domenica, avrebbe raggiunto la caviglia di un 17enne, sconosciuto alle forze dell’ordine, poi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è tutt’ora ricoverato. Cosciente, in buone condizioni di salute e quindi non in pericolo di vita, il ragazzo non avrebbe saputo fornire dettagli sull’accaduto ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della locale stazione, che ora indagano sull’episodio.

