Caro voli, più di 200 euro per tornare in Puglia

BARI – Le tariffe dei biglietti aerei nazionali nel periodo delle festività hanno già spiccato letteralmente il volo, con i prezzi dei biglietti che, per alcune tratte particolarmente gettonate, hanno sfondato la soglia dei 600 euro a passeggero. E così capita che se si deve prenotare un volo da Milano verso il capoluogo pugliese per tornare a riabbracciare i cari, si possa arrivare a spendere fino a 400 euro per tratta. Il costo dei voli interni all’Italia, considerando tutte le rotte esistenti operate dalle diverse compagnie, in questo dicembre avrebbe avuto un rialzo medio pari al 43 per cento in più a livello nazionale, del 33 per cento invece per quanto riguarda la nostra regione. Il segreto per abbattere i costi, ovviamente, è quello di prenotare il volo con largo anticipo ma anche questo escamotage potrebbe non bastare

