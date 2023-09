Roma – Il patto anti-inflazione lo firmano 30 associazioni della distribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo. L’obiettivo è fornire, dal primo ottobre al 31 dicembre, un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati nel rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle aziende. L’impegno del prossimo trimestre, durante il quale le imprese che hanno aderito potenzieranno l’offerta di risparmio per milioni di italiani, e che si aggiunge allo sforzo messo in campo negli ultimi diciotto mesi per rallentare l’aumento dei prezzi al consumo

