Ex Ilva: Melucci attacca il ministro Urso, ‘Ha un record vergognoso’

“Record vergognoso di Urso e colleghi sui danni recati a Taranto in un solo anno di governo. Pretendiamo subito chiarezza sull’accordo di programma per l’ex Ilva”. Così, in una nota, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della Provincia di Taranto.

”La città di Taranto e ogni contribuente italiano meritano di sapere subito dal ministro Adolfo Urso cosa ne è stato delle ingenti risorse pubbliche impegnate quest’anno per Acciaierie d’Italia e che avrebbero dovuto sostenere l’aumento di quote e di controllo da parte dello Stato nello stabilimento siderurgico ionico – aggiunge il primo cittadino -. Ci dica a cosa è dovuta questa improvvisa accondiscendenza verso l’atteggiamento di un privato come ArcelorMittal, che ha dimostrato sin qui di essere interessato solo a speculare sull’acciaio italiano, che solo altrove sta investendo nella transizione tecnologica, che continuamente crea danni incalcolabili al sistema economico, al mondo del lavoro e alla qualità della vita tarantini”.

”Viene da ridere amaramente, quando, per vicende utili al ristoro e a un futuro alternativo della città di Taranto, per esempio i Giochi del Mediterraneo, ancora non si vedono all’orizzonte le risorse autorizzate, né l’adeguamento della provvista promesso dal suo collega di Governo, Raffaele Fitto”, continua Melucci.

“E in ultimo, ma forse si tratta dell’argomento più importante di tutti, il ministro Urso deve cortesemente prendersi la responsabilità morale e istituzionale di spiegare chiaramente ai cittadini ionici e pugliesi cosa ne è stato dell’accordo di programma sulla prospettiva dell’ex Ilva, dopo che ce lo aveva garantito, dopo che l’altro suo collega dell’esecutivo nazionale, Gilberto Pichetto Fratin, ha distorto i fondi del Pnrr, dopo che l’Italia è stata già condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sul punto, dopo le novità normative intervenute in ambito europeo. E si potrebbe continuare con un bel filotto di obiettivi per Taranto già mancati dal Governo Meloni a poco meno di un anno dal suo insediamento, un record vergognoso”, conclude Rinaldo Melucci.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp