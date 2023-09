Taranto: cattivi odori al Tamburi, Comune chiede approfondimenti

Piena sintonia tra Comune e Provincia di Taranto, per alleviare i disagi della popolazione del quartiere Tamburi, dovuti ai persistenti cattivi odori.

Durante la riunione della commissione consigliare ambiente, tenutasi nella giornata di giovedì 28 settembre e presieduta da Paolo Castronovi, a cui hanno partecipato anche i vertici tecnici di via Anfiteatro, l’assessore comunale all’Ambiente Francesca Viggiano ha ribadito la vicinanza ai residenti e la volontà di sollecitare gli organi di controllo e vigilanza affinché individuino con assoluta precisione le fonti dei cattivi odori.

«Il provvedimento emesso dalla Provincia nei confronti di un’azienda che si occupa di rifiuti nei pressi del quartiere, seppur modificato non ha mai mutato la sua efficacia – dice Francesca Viggiano -. Quel provvedimento ha sempre inibito il trattamento di materiale che potrebbe presentare residui organici soggetti a putrescenza, secondo le attività di indagine svolte da Arpa. Quelle stesse attività di indagine hanno evidenziato, vista la persistenza dei cattivi odori, la probabile esistenza di altre sorgenti. Ecco perché dalla discussione è scaturita la necessità di coinvolgere nuovamente gli organi di controllo e vigilanza: servono ulteriori elementi per intervenire ed è in questo senso che ci aspettiamo risposte certe e tempestive, sempre a garanzia dei cittadini».

