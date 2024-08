Caro-scuola: ‘Spese alle stelle per le famiglie materane’

La fine dell’estate segna puntualmente l’inizio di un problema che ogni anno si ripresenta: l’aumento delle spese scolastiche. Con l’approssimarsi del nuovo anno scolastico 2024/2025, il caro-libri e l’acquisto del materiale scolastico mettono in difficoltà molte famiglie, in particolare nella provincia di Matera, dove ben 7 famiglie su 10 risentiranno dell’aumento dei prezzi. Secondo Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, senza interventi adeguati, le famiglie spenderanno centinaia di euro in più rispetto allo scorso anno.

“Il sistema attuale è insostenibile. I libri dovrebbero essere di proprietà delle scuole e distribuiti agli studenti, con l’obbligo di restituirli in buone condizioni a fine anno”, propone Giordano, evidenziando come in Gran Bretagna questo modello sia già in uso, persino nelle scuole private. Inoltre, nel Regno Unito è possibile ottenere borse di studio che coprono il 100% delle spese per studenti meritevoli provenienti da famiglie in difficoltà economiche.

Il problema, però, non si limita ai soli libri di testo. Anche il corredo scolastico registra rincari significativi: i prezzi per diari, astucci e zaini griffati sono aumentati del 3,5% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend inflazionistico. Quest’anno, ad esempio, uno zaino di marca può costare fino a 210 euro, mentre un astuccio completo arriva a 66 euro. Il costo dei diari delle marche più note varia tra i 25 e i 30 euro.

Un fenomeno particolarmente preoccupante, sottolinea Giordano, è l’influenza degli influencer e dei personaggi famosi che, con le loro linee dedicate alla scuola, alimentano ulteriormente il caro-prezzi. In totale, il corredo scolastico completo per l’anno 2024/2025 potrebbe arrivare a costare fino a 650 euro a studente, cifra a cui si aggiunge il costo dei libri di testo.

Per far fronte a questa situazione, Giordano consiglia alle famiglie di adottare strategie di risparmio, come l’acquisto di libri usati, rivolgersi alla grande distribuzione organizzata o optare per librerie online. Inoltre, invita a vigilare sul rispetto delle normative da parte degli istituti scolastici, per evitare ulteriori aggravi sulle già provate finanze familiari.

