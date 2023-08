Caro benzina: Finanza intensifica controlli sui prezzi

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui prezzi dei carburanti. “In relazione all’evolversi dello scenario di alta volatilità che condiziona l’andamento del prezzo del carburante per autotrazione – afferma il Comando generale – a Ferragosto, in concomitanza con l’incremento dell’utenza stradale connesso all’esodo estivo” i militari delle Fiamme Gialle hanno “intensificato i controlli a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi”.

