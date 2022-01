Fervono i preparativi a Carmiano per la focara 2022, nella piazza antistante la parrocchia di Sant’Antonio Abate. Un rito che si ripete per rendere omaggio al santo, così come avviene in altri luoghi non solo del territorio salentino. Un’appuntamento attesissimo da tutta la cittadinanza, che a causa delle restrizioni non potrà ritrovarsi in piazza per vivere questo momento che caratterizza la cittadina di Carmiano, ma tutti i fedeli potranno seguire l’evento sabato sera in diretta sulle nostre frequenze.