Carceri in crisi: il SAPPE chiede un commissario straordinario

Dall’impasse del sistema penitenziario, segnato da una quotidianità di violenze, evasioni, rivolte e suicidi, si può uscire solo con l’arrivo di un commissario straordinario. Questo è l’appello del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), il più rappresentativo tra i Baschi Azzurri, rivolto a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e a Carlo Nordio, ministro della giustizia.

Secondo il SAPPE, la dichiarazione dello “Stato di Emergenza” per le carceri è cruciale per superare l’immobilismo politico, spesso legato alla paura di decisioni impopolari. Nomina di un Commissario Straordinario permetterebbe di agire rapidamente e senza vincoli elettorali, mettendo in atto le riforme necessarie per migliorare la sicurezza e la dignità del sistema carcerario.

L’appello integrale è disponibile sul blog PoliziaPenitenziaria.it.

