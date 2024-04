L’editore, la direzione e tutta la famiglia di Antenna Sud esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, giovani carabinieri rimasti vittime di un incidente stradale nell’esercizio del proprio dovere.

Figli della Puglia migliore, impegnati nel lavoro, ligi al dovere, pronti a servire il prossimo con determinazione e abnegazione.

Non ci dimenticheremo di loro, ricordandone l’esempio e la vita improntata ai valori dell’Arma.

Ci stringiamo alle loro famiglie e alle comunità di Manfredonia e Montesano Salentino, in lacrime per la loro perdita. Non ci sono parole adatte: solo vicinanza e sentito cordoglio. Da parte di ognuno di noi.

