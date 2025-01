Lecce, veleno tra Capoccia e De Matteis: “Sia prudente, rischia di sembrare impreparato

Botta risposta tra l’assessore Capoccia e l’ex assessore alla mobilità Marco de Matteis. Al centro sempre il piano traffico e la polemica inerente la conferenza stampa che i consiglieri di minoranza hanno tenuto suo mezzi pubblici nonostante le esortazioni a desistene nelle modalità anche da parte del prefetto della provincia di lecce. Questa volta a parlare è l’ex assessore Marco De Matteis che non riesce a tacere dopo il comunicato dell’assessore Capoccia. “Questo piano non è frutto della programmazione dell’ attuale amministrazione”.ha scritto Capoccia nella sua nota ed ecco che pronta arriva la risposta di De Matteis dalle sue pagine sociale: “Capoccia è in confusione totale. L’assessore alla Mobilità, il 19 dicembre, ha portato in adozione in giunta – a sua firma – un documento che oggi disconosce.

Questa nuova stupefacente dichiarazione fa il paio con l’approvazione del PEF di SGM votato con il naso turato per stessa ammissione dei consiglieri di maggioranza durante l’ultimo Consiglio Comunale.

Capoccia ora ci chiede dei suggerimenti costruttivi, preoccupandosi più della modalità con cui la minoranza ha ritenuto di fare la propria conferenza stampa anziché della corretta ed opportuna divulgazione del documento alla cittadinanza. Ci chiede di essere costruttivi, ma dopo aver portato in adozione il nostro piano.

Ci chiediamo: oltre che scriverlo e consegnarglielo, cosa altro avremmo dovuto fare? A Capoccia avevamo lasciato solo il compito di leggerlo e successivamente decidere se cestinarlo o adottarlo. Non ci sono vincoli nè scuse: lui ha scelto di adottare il piano. Punto. Per quanto riguarda il PUMS, altro piano strategico redatto durante la nostra amministrazione sul quale dichiara di essere concentrato, a questo punto ci chiediamo quale altre mirabolanti arrampicate sugli specchi ci aspettano per giustificarne l’adozione. Le amministrazioni parlano per atti. La materia è complessa. A Capoccia rinnovo l’invito alla prudenza onde evitare l’ennesima figura da impreparato.” conclude De Matteis. Nel comunicato stampa di Capoccia costanti e ripetitivi sono i riferimenti alla politica regionale e ad una campagna elettorale aperta soprattutto nella vita politica di chi sembra “illuminare” l’attività politica dell’assessore Capoccia. Una confusione peró che confonde i cittadini: a Lecce la campagna elettorale è finita ed ora occorre governare con responsabilità. La Regione Puglia invece si avvia a fine mandato ed alcuni consiglieri regionali, tendono a strumentalizzare temi cittadini pur di introdursi in un dibattito che in altro modo non lascerebbe loro spazio.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.