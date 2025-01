Lecce, Forze dell’Ordine e Fratelli d’Italia: un messaggio di bicinanza e gratitudine

Recentemente, una delegazione di Fratelli d’Italia della provincia di Lecce, composta da parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, sindaci e amministratori locali, ha compiuto una significativa visita presso le sedi delle Forze di Polizia locali. L’incontro ha avuto luogo alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri e al Comando provinciale della Guardia di Finanza, con l’intento di esprimere solidarietà e riconoscenza per il lavoro svolto dagli agenti in un contesto sempre più difficile.

Durante la visita, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno manifestato il loro sostegno alle Forze dell’Ordine, in particolare in risposta alle recenti e vergognose aggressioni fisiche e verbali subite da questi professionisti. È stata sottolineata l’importanza del loro operato, caratterizzato da abnegazione e professionalità, fondamentale per garantire la legalità, la sicurezza e l’ordine pubblico nel territorio.

L’incontro ha inoltre rappresentato un’importante occasione per discutere della situazione attuale nel Salento e delle novità legislative introdotte dal Governo Meloni. Tra i temi trattati ci sono stati i provvedimenti contro le occupazioni abusive, il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, e le misure a tutela delle Forze di Polizia, che riflettono l’impegno del governo nel rafforzare il supporto a coloro che operano per la sicurezza dei cittadini.

L’onorevole Saverio Congedo, deputato salentino e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che il messaggio principale dell’iniziativa è chiaro: legalità, sicurezza e sostegno alle Forze dell’Ordine sono al centro dell’azione politica e istituzionale del Partito. Questo incontro non è solo un gesto simbolico, ma un chiaro segnale dell’importanza di un lavoro sinergico tra le istituzioni e le forze di polizia per affrontare le sfide della sicurezza pubblica.

In un momento in cui le Forze dell’Ordine si trovano ad affrontare crescenti difficoltà, è fondamentale che ricevano il supporto e il riconoscimento che meritano. Fratelli d’Italia si impegna a continuare a lavorare a tutti i livelli istituzionali per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts