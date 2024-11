Cannito è il nuovo rinforzo del Bitonto

Il Bitonto annuncia l’ingaggio di Antonio Cannito, centrocampista e difensore classe 1988, portando esperienza e solidità alla squadra neroverde. Cannito, capace di giocare sia davanti alla difesa sia come centrale nella retroguardia, ha un lungo percorso nel campionato di Eccellenza, con esperienze in club come Altamura, Massafra, Montescaglioso, Martina e Corato. Arriva al Bitonto dopo una breve parentesi a Molfetta in questo inizio di stagione.

L’arrivo di Cannito si aggiunge ai recenti acquisti di Vicino e Lacassia, consolidando ulteriormente il progetto tecnico del Bitonto. In parallelo, la società ha comunicato la rescissione dei contratti con Gomes Forbes e Lella, segnando così un nuovo capitolo per la rosa neroverde.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author