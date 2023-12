Camion in fiamme sulla SS 16, nessun ferito ma traffico in tilt

Camion in fiamme intorno alle 16:00 sulla SS 16 al chilometro 796,600 in direzione sud, uscita via Napoli. La Polizia Locale di Bari, il 115 e l’ANAS sono sul posto per effettuare i rilievi. Sulla corsia opposta anche un veicolo fermo per guasto. Quattro pattuglie della Polizia Locale si sono occupate dei rilievi e della gestione del traffico. Disagi alla circolazione, ma non si registrano feriti.

