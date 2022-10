Roma- Si lavora alla composizione del nuovo Governo ed intanto giovedì 13 ottobre, alle ore 10, presso la Camera dei deputati è convocata la prima seduta della XIX legislatura. Alle 10 e 30 è invece prevista la prima seduta del Senato. Tra gli ordini del giorno figurano come prioritari

@la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza,

@la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria

@la proclamazione di deputati subentranti;

@l’elezione del Presidente (in caso di scrutinio segreto).

La seduta, come disposto dal Regolamento, sarà presieduta da Ettore Rosato in qualità di vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente. Intanto in attesa della prima seduta del 13 ottobre da lunedì 10 ottobre, al Senato e alla Camera si darà avvio agli adempimenti per la registrazione dei parlamentari eletti nelle elezioni del 25 settembre scorso. Senatori e deputati dovranno accedere nei rispettivi Palazzi di Camera e Senato dagli ingressi principali con il telegramma di convocazione e, una volta verificata l’identità, inizieranno le operazioni di accreditamento: acquisizione della fotografia e della firma autografa, registrazione dei dati anagrafici, rilascio del tesserino per le votazioni elettroniche e del codice di attivazione dei servizi informatici.

Solo dopo aver eseguito tutte queste operazioni i Parlamentari potranno iniziare a lavorare nell’interesse del Popolo Italiano