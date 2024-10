Cambio aereo per problema tecnico: ancora disagi per passeggeri Ryanair

BRINDISI – Ancora disagi per i passeggeri Ryanair: nella serata di giovedì, un velivolo in partenza da Bologna con destinazione Brindisi ha avuto un problema tecnico in pista. Per questo, è stato necessario sostituire l’aereo. Una procedura che ha portato ad un ritardo consistente. Nonostante la partenza da Bologna fosse originariamente prevista alle 22, i passeggeri sono atterrati a Brindisi all’1.41 di sabato.

Giova ricordare come, nelle scorse settimane, la compagnia irlandese fosse incappata in una lunga serie di guasti e problemi finiti al centro della cronaca nazionale.

