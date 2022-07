MONOPOLI – Si raffredda la pista Simeri, prende corpo l’idea Caturano. Il Monopoli studia il colpo per l’attacco, necessario per non farsi trovare impreparati per il ritiro, in programma a Cascia dal 30 luglio. Concluso l’affare Ahmetaj, Pelliccioni si butterà ora su Salvatore Caturano, classe 1990, lo scorso anno autore di 10 reti con la maglia del Cesena. Per l’attaccante, cercato anche dal Taranto nelle scorse ore, sarebbe la quarta esperienza in Puglia. Ha vestito giovanissimo la maglia del Taranto nel 2008/2009, poi quella dell’Andria nel giugno 2011, è stato acquistato dal Bari nell’estate 2015 ma girato subito in prestito all’Ascoli e nella stagione successiva ha fatto molto bene con la maglia del Lecce. Se per Caturano si accelera non ci sono ancora novità su Federico Vazquez, su cui servirà molta pazienza. Non è facile nemmeno la pista per arrivare a Francesco Margiotta, classe ’93 lo scorso anno a Melbourne, in Australia, dopo il fallimento del Chievo. Ahmetaj, invece, dopo le ottime prestazioni nel ritiro con il Bari, cercherà di ripetersi anche in Serie C, dove arriva all’età di 20 anni dopo una stagione sfortunatissima al Vastogirardi. Una buona partenza, con 2 reti in 2 gare in Coppa Italia, poi un centro in 7 sfide di campionato e l’infortunio al crociato che praticamente ha fatto concludere la stagione. Ora l’occasione Monopoli, un trampolino di lancio per un giocatore in attesa di consacrazione. Sul fronte cessioni, invece, è stato ceduto in prestito al Brindisi il portiere classe 2003 Oliveto