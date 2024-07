Calciomercato: Maita piace al Cesena. Ldl: “Sua assenza come testimonial una casualità”

Le attenzioni del Cesena su Mattia Maita. Il centrocampista biancorosso, pupillo di Michele Mignani, è attenzionato dalla società romagnola per rafforzare il centrocampo della prossima stagione. Le avanches del club bianconero però, nulla hanno a che vedere con la scelta della società di far presentare le maglie a Maiello, Sibilli e Vicari: “Ci faceva piacere dopo l’annata sfortunata di Maiello avere lui come uno del trio di presentazione ma è una causalità che non ci sia stato Maita, non c’è nulla di diverso” ha detto il numero uno della società biancorossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author