FOGGIA – È ufficiale l’arrivo dal Milan di Marco Frigerio. Il Foggia ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista, che ha firmato un biennale. Marco Romano Frigerio nasce a Carate Brianza il 16 luglio 2001. Dopo aver vestito la maglia delle giovanili del Milan, il club lombardo nell’estate del 2021 lo cede in prestito alla Lucchese. Al primo anno tra i professionisti colleziona 33 presenze in campionato.

“La Serie C è molto difficile, ci sono tante squadre importanti che hanno voglia di vincere. Il Foggia è sicuramente una di queste. Voglio dare il mio contributo mettendomi a disposizione del mister e dei compagni, in queste prime ore di ritiro ho trovato un bel gruppo. Vogliamo far bene. Forza Foggia”, spiega il play. Marco Frigerio ha raggiunto la prima squadra in ritiro.