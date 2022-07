ROCCARASO – Ultimi allenamenti e poi la partenza da Roccaraso alla volta di Frosinone, dove il Bari affronterà la terza amichevole precampionato contro gli ex Grosso e Angelozzi.

Un test importante per la squadra di Mignani che si troverà di fronte la nona forza del campionato scorso. Un Frosinone diverso da quello che ha terminato la stagione passata, senza Gatti, passato alla Juve e Zerbin, che è tornato proprio al Napoli, ma con l’ex Lecce Lucioni in difesa, Turati in porta e Moro, obiettivo anche del Bari, in attacco. Nel frattempo sono state definite altre due operazioni in uscita: Polito ha trovato squadra in Serie C ai tre giovani cresciuti nel vivaio biancorosso. Dopo il prestito di Mercurio all’Andria si trasferiranno a titolo temporaneo anche Mane e Ahmetaj. Il primo andrà al Montevarchi di mister Malotti, il secondo invece resterà in Puglia e diventerà un nuovo giocatore del Monopoli. C’è curiosità anche per vedere all’opera Ceter, che molto probabilmente non sarà della partita contro i laziali. Il colombiano, dotato di un potenziale incredibile, è voglioso di riscatto dopo un anno in chiaroscuro a Cagliari. Seconda punta molto veloce è paragonabile a Cheddira in quanto a caratteristiche tecniche. Non sarà lui la prima punta del Bari, che nel frattempo continua a monitorare sia Simy che Gytkjaer. Il nome del bomber, molto probabilmente, uscirà da questi due.