Calciomercato: Fidelis Andria, flop Sipos via a gennaio

L’avventura di Leon Sipos alla Fidelis Andria è già terminata. Non ufficialmente, ma con la riapertura del mercato, quello di gennaio, l’attaccante croato farà ritorno allo Spartaks Jurmala, club lettone proprietario del cartellino, che poi lo girerà in prestito a un’altra squadra italiana, probabilmente il Trento stando ad alcuni rumors. Accolto la scorsa estate come un vero e proprio colpo di mercato, Sipos, classe 2000, svestirà la maglia della Fidelis senza aver mai lasciato il segno: ha totalizzato 17 presenze senza mai timbrare il tabellino dei marcatori. Solo 1 assist e 2 ammonizioni per il croato.

