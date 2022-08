ROMA – Slitta a data da destinarsi la compilazione dei calendari di Serie C. A seguito della sospensione del verdetto del Tar sul Campobasso da parte del Consiglio di Stato (l’udienza è fissata al 25 agosto ma sarà certamente anticipata) la Lega Pro ha deciso di rimandare a data da destinarsi la stesura dei calendari. In caso di accoglimento del ricorso del Campobasso si potrebbe avere una C a 61 squadre con i molisani inseriti nel gruppo meridionale.