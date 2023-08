Polverizzati quasi tutti i circa cinquecento biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio “Viviani” a disposizione dei tifosi del Brindisi per il debutto del Brindisi nel campionato di serie C in programma domenica 3 settembre a Potenza con fischio d’inizio previsto alle 20.45. I supporters adriatici hanno aperto immediatamente la caccia al biglietto per non perdere la sfida in terra lucana con pullman, pulmini e mezzi privati già da tempo pronti per affrontare la prima trasferta dell’anno.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp