Serie D: Calciomercato, gli ultimi affari conclusi

TEAM ALTAMURA: 7 nuovi arrivi e 4 conferme – Il Team Altamura annuncia l’ingaggio di sette nuovi calciatori: Silvio Colella, difensore classe 2002 è un under, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Bitonto e del Molfetta con 18 presenze totali; Simone Bolognese, centrocampista leccese classe 1999, proviene dalla Fidelis Andria, in carriera ha già indossato le maglie di Andria, Bitonto, Nardò e Lecce; Nicola Dipinto, centrocampista barese classe 2002 è un under, in carriera ha già indossato le maglie di Andria, Messina e Carpi; Facundo Ganci, centrocampista argentino classe 1988, proviene dal Francavilla in Sinni, in carriera ha già indossato le maglie di Francavilla, Barletta, Fasano, Tricase, Brindisi e Casarano; Tiziano Prinari, centrocampista leccese classe 1995 ha disputato l’ultimo campionato a Casarano con 26 presenze e 4 reti all’attivo. In carriera ha già indossato le maglie di Fidels Andria, Fasano, Nardò e Bisceglie; Franco Tomás Sosa, attaccante argentino classe 1995 con passaporto italiano proviene dal Fasano, in carriera ha già indossato le maglie di Fasano, Sorrento e Agnonese; Antonio Caputo, attaccante brindisino classe 1991 ha disputato l’ultimo campionato a Nardò con 25 presenze e 6 reti. In carriera ha già indossato le maglie di Molfetta, Barletta, Casarano e Cosenza. Il Team Altamura ha perfezionato l’accordo per confermare la permanenza nel prossimo campionato di: Giuseppe Mattera, difensore classe 1983; Alberto Spina, portiere under classe 2003: Rocco Casiello, centrocampista altamurano classe 1998; Giovanni Errico, difensore centrale, classe 2000.

GRAVINA: PRESI ACTIS GORETTA E SANZONE – La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gustavo Emanuel Actis Goretta. Nato a Carhuè nel 1989, Actis Goretta proviene dal Rotonda. Dotato di una struttura fisica importante, il centravanti biancoceleste è arrivato in Italia nel 2015 e ha giocato in serie C con il Rende, mentre in D ha indossato le maglie di Recanatese e Taranto oltre a quella dei lupi lucani. La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore centrale Mattia Sanzone. Nato a Cerisano (CS) nel 1997, Sanzone proviene dal Rotonda dove ha giocato tutte le 38 gare dello scorso campionato. Ben strutturato fisicamente, di piede destro, Sanzone in precedenza ha giocato in serie C nel Rende e nel Monopoli. La FBC Gravina riconferma per la stagione 2022/2023 il trequartista argentino Santiago Chacon. Nato a Buenos Aires, nel campionato scorso è andato a segno 4 volte in 32 presenze. La riconferma del numero 10 argentino arriva dopo una serrata trattiva visto il forte interessamento di altre compagini pugliesi di Serie D.

BITONTO: ARRIVA CHIARADIA – Giuseppe Chiaradia, centrocampista 1992 ed ex capitano del Gravina, è un nuovo giocatore del Bitonto. Annunciata la conferma di Alessandro ​​​​​​Guarnaccia​​​​​​, esterno sinistro basso classe 2003. Sarà la sua seconda stagione in neroverde

CASARANO: UFFICIALE MARSILI – Dopo aver risolto il contratto che lo legava al Taranto fino al giugno del 2023, Max Marsili ha raggiunto ufficialmente l’accordo con il Casarano. Il centrocampista classe 1987 ha firmato un biennale.

BRINDISI: ECCO SIMONE D’ANNA – Simone D’Anna, attaccante classe 1990, è un nuovo calciatore del Brimdisi. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Bitonto totalizzando 35 presenze, 7 reti e 7 assist. In carriera, D’Anna ha giocato per Bitonto, Fermana, Lecco, Altamura, Gravina, Cavese, Monopoli, Fondi e Catanzaro dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Attaccante dalla grande intelligenza tattica, D’Anna può giocare sia da prima punta che da esterno offensivo.

FASANO: FIRMA ALBERTO DIMA – 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗶𝗺𝗮, portiere 2004 di 192 centimetri, firma per il Fasano. Inizia la carriera nella Goleador Melendugno. All’età di 13 anni viene aggregato e si allena con la squadra maggiore che disputa il campionato di Prima Categoria e nella stagione 2019/20 si trasferisce all’’ASD Fabrizio Miccoli di San Donato di Lecce, dove gioca co Giovanissimi, Allievi e Juniores. Nella scorsa stagione viene ceduto al Lecce: Under 17, Primavera e 5 convocazioni in prima squadra per lui. Dima si dimostra entusiasta della decisione di vestire la maglia biancazzurra. “Ho scelto Fasano rifiutando altre proposte – dice il 18enne portiere leccese – perché mi piace il progetto di questa società che ha sempre valorizzato i giovani. Il Girone H della Serie D è molto competitivo, me ne ha parlato il mio amico e collega Antonino Viola che l’ha affrontato con il Molfetta, risultando uno dei migliori della categoria. Per quanto mi riguarda, ho tanta voglia di migliorare, da questa stagione mi aspetto una crescita personale e di far bene per la squadra”.

NARDÒ: UN DIFENSORE DAL BARI – Primo acquisto under nella “filiera” 2004 per il Nardò. Arriva dal Bari, con la formula del prestito, Giancarlo Orlando. Difensore, duttile tatticamente potendo giocare su entrambe del corsie del pacchetto arretrato, ottima struttura fisica, alla sua prima esperienza nei “grandi”. “Ho iniziato a giocare come esterno d’attacco – dichiara Giancarlo -, poi approdato nel Bari sono stato impiegato come terzino sia a destra che a sinistra. Il mio piede favorito è il destro, amo fluidificare ed arrivare anche al tiro, pur se giocando da terzino, spesso a destra, è più frequente arrivare al cross piuttosto che alla conclusione. Sono cresciuto nella Pro Calcio Bari (scuola calcio) e poi nel settore giovanile del Bari. Sono entusiasmato dall’idea di affacciarmi al mondo dei grandi e vivere questo bellissimo sport come un lavoro; conosco la piazza, rinomata nel panorama calcistico, e la serietà della società. Darò il massimo per ritagliarmi lo spazio e ricevere la fiducia del mister”.