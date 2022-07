Il Brindisi torna a lavoro: ‘Mercato ancora aperto’

BRINDISI – Primo giorno di lavoro per il nuovo Brindisi targato Ciro Danucci. La squadra si è radunata nel pomeriggio di mercoledi 20 luglio allo stadio ”Fanuzzi”

CIRO DANUCCI (allenatore): “Il primo giorno è importante per conoscersi. Ho trovato ragazzi vogliosi di fare bene, quindi non posso che ritenermi soddisfatto. Lavoreremo intensamente per creare un gruppo con precisa identità e che abbia fame, perché solo così si ottengono i risultati. A luglio è difficile fare pronostici, ma ci faremo trovare pronti. Dal mercato sono arrivati calciatori importanti, fortemente voluti, ma la stagione è lunga e avremo bisogno di una rosa ampia. Il gruppo non è ancora al completo, arriveranno altri uomini per darci una mano”.

VINCENZO MINGUZZI (direttore sportivo): “Abbiamo centrato quasi tutti gli obiettivi, ma il mercato non è ancora chiuso. Le trattative aperte sono diverse, alcune molto difficili per la concorrenza dei club professionistici, ma ora sono tutti consapevoli che a Brindisi esiste una realtà nuova è credibile. Partire con largo anticipo ci ha dato qualche vantaggio, soprattutto con gli under, anche se molte società hanno lavorato sotto traccia“.

PIERLUIGI VALENTINI (direttore generale): “In città si respira entusiasmo. Siamo stati chiari sin da subito: entro tre anni vogliamo tornare tra i professionisti attraverso una programmazione seria, oculata e che permetta al club di patrimonializzare. Il tessuto imprenditoriale del territorio sta rispondendo bene. Nei prossimi giorni conoscerete i nostri sponsor maglia e quelli che hanno sposato il progetto. In passato potevano esserci vari motivi per non avvicinarsi al Brindisi, ora non ci sono più scuse”.