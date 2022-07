MESAGNE- Si svolgerà nella giornata di venerdì 22 luglio la seconda donazione Fidas del mese di luglio, dalle 17.30 alle 21.30 presso il centro di raccolta dell’ospedale di Mesagne.

“Donare è necessario sempre, ma ancor di più nel periodo estivo, quando aumenta il fabbisogno e il consumo di sangue” dice il presidente Fidas Giuseppe Mitrugno. “In estate, periodo di vacanze e di riposo meritati, è diventato quasi fisiologico un calo delle donazioni. I donatori sono spesso “distratti” dalla stanchezza degli ultimi giorni di lavoro e dalla partenza per le vacanze, ma occorre un ulteriore sforzo di generosità per fare la differenza nella vita di chi, in questo momento, ha bisogno di noi per sopravvivere” prosegue Mitrugno.

“Noi volontari del dono non chiudiamo per ferie e continuiamo a richiamare l’attenzione sulla criticità del periodo estivo, ricordando, altresì, che donare il sangue è sempre utile per fare un controllo medico e andare in vacanza in tranquillità. Al contempo, per chi non ha ancora scoperto la bellezza del donare, l’estate può essere l’occasione per cominciare. Aiutiamo chi ha bisogno con un gesto che non costa nulla e richiede pochissimo tempo e poi…tutti in vacanza, come è giusto che sia”.

Dunque, appuntamento per venerdì 22 luglio dalle 17.30 alle 21.30 presso il centro di raccolta dell’ospedale di Mesagne.