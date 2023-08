FOGGIA – In attesa dell’esordio in campionato contro il Taranto il prossimo 3 settembre, il Foggia sfrutterà la prossima domenica sfidando in amichevole il Lucera di mister Palmieri. Lo scorso anno di questi tempi, parlavamo dell’addio al veleno di Zeman, mentre in questa calda stagione il tormentone è stato: serie C o serie B? Se da una parte i tifosi si sono ormai abbandonati all’idea di disputare ancora un campionato in Lega Pro, in società c’è ancora una flebile speranza che il Lecco alla fine non la spunti. Mancano meno di 15 giorni alla chiusura del calciomercato e la squadra ovviamente va rinforzata. C’è una curiosità che riguarda le divide non ancora ufficiali dei satanelli: a quanto pare la terza maglia sarà di color celeste: una tinta mai indossata nel corso della ultracentenaria storia del Foggia Calcio.

