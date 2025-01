Calcio, Eccellenza femminile: Molfetta ko semifinale di Coppa Italia

La Molfetta Calcio Femminile esce sconfitta dalla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza Puglia, cedendo 3-0 sul campo della BS Soccer Team Fasano, che si qualifica per la finale contro la Pink Sport Time.

La gara si è aperta con un episodio sfortunato per le biancorosse: un errore in disimpegno di Pellegrini ha favorito Tarallo, che non ha fallito l’occasione davanti al portiere Stella, nonostante il tentativo di recupero del capitano molfettese. La squadra di mister Petruzzella ha provato a reagire costruendo diverse azioni, ma ha pagato la scarsa precisione sotto porta.

Poco prima dell’intervallo, il Fasano ha raddoppiato con una punizione magistrale di Valente, il cui tiro sotto l’incrocio dei pali ha lasciato immobile l’estremo difensore biancorosso. Nella ripresa, nonostante i tentativi della Molfetta di accorciare le distanze, Ruggieri ha chiuso i conti siglando il definitivo 3-0.

Le ragazze di Petruzzella, determinate a rialzarsi, si concentreranno ora sul campionato. Domenica 12 gennaio affronteranno nuovamente la BS Soccer Team Fasano, pronte a cercare il riscatto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author