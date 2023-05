Calcio Donne: Molfetta-Viggiano, parte la Coppa Italia nazionale

La prossima sarà una domenica di emozioni e ricordi per le ragazze della Molfetta Calcio Femminile che attraverseranno il tunnel del “Paolo Poli”, per la prima volta da campionesse di Puglia, per rappresentare non solo Molfetta, ma l’intera Puglia nella fase nazionale della Coppa Italia un trofeo ambito da molte ragazze.

Un sogno nel sogno che porterà la vincitrice non solo ad alzare la Coppa, ma a indossare nella prossima stagione la coccarda tricolore sulla maglia. Arrivare alla finale, in programma l’11 giugno a Firenze, non sarà facile per le ragazze allenate da Vincenzo Petruzzella.

La testa va, ovviamente, alla prima partita di questo tortuoso percorso che le biancorosse hanno la fortuna di giocare tra le mura amiche del “P.Poli” domenica 14 maggio con inizio alle 15,30. Le avversarie saranno le ragazze dell’ASD Viggiano, squadra alla portata delle biancorosse, recente vincitrice della coppa regionale della Basilicata per 1-0 con l’Avigliano, superato grazie alla rete della bomber Antonella Franco. Ha chiuso il Campionato di Eccellenza Femminile della Basilicata al terzo posto.

Marisol Monteleone, Simona Allemma, Emanuela Rocco, Caterina Iritano e Chiara Cantisan sono alcune delle atlete che costituiscono la rosa del Viggiano, convocate per la Basilicata al Torneo delle Regioni.

Nonostante il successo in coppa e in campionato, la Molfetta Calcio Femminile vuole continuare a sognare. Far innamorare la città del calcio in rosa continua ad essere uno degli obiettivi di questa società. Fatta eccezione per l’assenza di Teresa Pischetola, infortunata, la squadra è al completo.

«Queste ragazze hanno voglia di continuare a far bene – racconta Antonio Aiello, dirigente della Molfetta Calcio Femminile –. Hanno dimostrato, durante la stagione, voglia di lavorare, ma soprattutto di far squadra fuori e dentro lo spogliatoio. In questi anni le abbiamo viste crescere sia caratterialmente che tecnicamente grazie al lavoro di tutto lo staff tecnico e societario. Dalla più piccola alla più grande ci hanno insegnato cosa significa il vero valore dell’amicizia. Aiutarsi in campo nel momento della difficoltà, superando avversità e difficoltà anche difronte ad avversarie tecnicamente superiori. Le ragazze si giocheranno questo torneo concentrate e determinate come sempre – ha concluso il dirigente biancorosso – e sarà il campo a dire la sua. Siamo fiduciosi». Dunque fischio di inizio domenica 14 maggio ore 15.30 al “P.Poli” tra Molfetta Calcio e ASD Viggiano.

